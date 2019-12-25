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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Сегодня, 9:03
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lesjasap

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

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Водоснабжение недополучат несколько населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР.

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики. ЗФС и Петровская насосная станция остаются единственными источниками воды на территории ЛНР, которые подконтрольны Киеву. Остальной объем водоснабжения население получает автономно.

В связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС -3 - с 10часов утра 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины

пресс-служба МЧС ЛНР

В экстренном ведомстве отметили, что сокращена подача воды в таких городах как Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. Все эти населенные пункты находятся под контролем ЛНР. В МЧС пояснили, что недопоставка ресурсов в данные пункты составит около 70%.

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Теги: донбасс, западная фильтрованная станция, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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