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Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады

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Андрей Деркач уведомил Запад о проверке данных.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил журналистам о том, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб киевского режима по созданию грязной бомбы. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта".  Иностранный политик отметил, что следует задаться вопросом о том, знают ли сейчас об этом страны коллективного Запада и не участвуют ли они сами в этом процессе с целью эскалации кризиса в регионе конфликта.

У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО.

Андрей Деркач, экс-депутат Украины

Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил участников подрыва "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Теги: андрей деркач, верховная рада, грязная бомба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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