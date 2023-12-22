Андрей Деркач уведомил Запад о проверке данных.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил журналистам о том, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб киевского режима по созданию грязной бомбы. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Иностранный политик отметил, что следует задаться вопросом о том, знают ли сейчас об этом страны коллективного Запада и не участвуют ли они сами в этом процессе с целью эскалации кризиса в регионе конфликта.

У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО. Андрей Деркач, экс-депутат Украины

Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил участников подрыва "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА