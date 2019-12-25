Следующие консультации намечены на 10 ноября.

Киев: контактная группа по Донбассу договорилась соблюдать режим тишины. Об этом украинские представители по урегулированию ситуации сообщила на внеочередном заседании подгруппы по безопасности. На встрече обсуждались меры по предотвращению нарушения огня в регионе.

Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня заявление контактной группы Киева

Известно, что в переговорах принимал участие руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик. Чиновник поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня. Следующие консультации по данному вопросу запланированы на 10 ноября.

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