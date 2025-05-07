Спецпосланник США рассказал о предложениях, которые Вашингтон получил от Украины по достижению перемирия с Россией.

Киевский режим выразил готовность немедленно заключить всеобъемлющее перемирие с российской стороной на суше, водном и воздушном пространстве, а также отвести собственные войска на 15 километров от линии соприкосновения. Соответствующее заявление в эфире телеканала FOX News сделал американский специальный посланник при администрации президента-республиканца Дональда Трампа Кит Келлог. Дополнительно украинские власти предлагают сформировать 30-километровую буферную зону.

Они согласны — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня. Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и РФ отступает на 15 километров. Кит Келлог, советник главы США

"Было жестко": Келлог сделал дерзкое заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News