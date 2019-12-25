Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности

Солистка группы "А-Студио" ждет второго ребенка.

Ждущая второго ребенка 34-летняя солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала женой бизнесмена Льва Деньгова. Фотографии с торжества певица опубликовала в Instagram.

О романе певицы и бизнесмена стало известно осенью прошлого года, однако, о поступившем предложении руки и сердца общественность не знала. Свадьба состоялась 20 ноября.

Также Кети все лето скрывала свою беременность. И только в новом клипе "Се ля ви" артистка показала, что находится в интересном положении. По некоторым сообщениям СМИ, пара ждет мальчика. У певицы уже есть пятилетная дочь Оливия от первого брака.

Сын Валерии раскрыл пол будущего ребенка.