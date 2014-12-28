Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ

Политик объяснил, кто именно не даст ему возгласить ЦРУ.

Приостановивший свою предвыборную кампанию независимый кандидат в американские президенты на ноябрьских выборах 224 года Роберт Кеннеди-младший заявил, что согласился бы возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в администрации Белого дома при Дональде Трампе в том случае, если член Республиканской партии одержит победу на выборах главы государства. Иностранный политик при этом выразил уверенность, что навряд ли бы возглавил управление ввиду "очень, очень влиятельных" профильных комитетов в Конгрессе страны.

Да, я бы стал (директором управления), но я бы никогда не получил одобрения Сената... Я был бы очень, очень опасен для этих комитетов Роберт Кеннеди-младший, политик США

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson