  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:22
177
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кеннеди-младший: демократы используют методы, за которые они критикуют РФ

0 0

Роберт Кеннеди-младший напомнил об избирательном процессе в США.

Демократическая партия США использует свое влияние для того, чтобы выбить своих политических оппонентов из предвыборной борьбы за высший государственный пост. Соответствующее заявление сделал местный политик, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе своего выступления в штате Аризона.  Мероприятие проводилось совместно с кандидатом в Белый дом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Ранее Роберт Кеннеди-младший публично объявил соотечественникам о том, что приостанавливают свою предвыборную кампанию в пользу Трампа.

Байден высмеивал убедительную победу Владимира Путина. Однако здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии <...> не позволил оппонентам появиться в бюллетене.

Роберт Кеннеди-младший, политик

Роберт Кеннеди-младший указал на то, что за 16 месяцев участия в президентской гонке ведущие телеканалы США лишь дважды брали у него интервью, в тоже время демократы, по мнению независимого кандидата, в реальности способствовали тому, чтобы не допустить его до участия в дебатах.

"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины.

Фото и видео: YouTube / Robert F. Kennedy Jr.

Теги: роберт кеннеди-младший
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии