Кеннеди-младший: демократы используют методы, за которые они критикуют РФ

Роберт Кеннеди-младший напомнил об избирательном процессе в США.

Демократическая партия США использует свое влияние для того, чтобы выбить своих политических оппонентов из предвыборной борьбы за высший государственный пост. Соответствующее заявление сделал местный политик, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе своего выступления в штате Аризона. Мероприятие проводилось совместно с кандидатом в Белый дом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Ранее Роберт Кеннеди-младший публично объявил соотечественникам о том, что приостанавливают свою предвыборную кампанию в пользу Трампа.

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Роберт Кеннеди-младший указал на то, что за 16 месяцев участия в президентской гонке ведущие телеканалы США лишь дважды брали у него интервью, в тоже время демократы, по мнению независимого кандидата, в реальности способствовали тому, чтобы не допустить его до участия в дебатах.

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Фото и видео: YouTube / Robert F. Kennedy Jr.