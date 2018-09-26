Роберт Кеннеди-младший напомнил о стамбульских договоренностях.

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынудил лидера киевского режима Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение с российским руководством которое было уже якобы подписано обеими сторонами, по указке американского президента Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал местный политик, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе своего выступления в штате Аризона. Мероприятие проводилось совместно с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом. Ранее Роберт Кеннеди-младший публично объявил соотечественникам о том, что приостанавливают свою предвыборную кампанию в пользу Трампа.

В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной. Роберт Кеннеди-младший, политик

По утверждению политика к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода своих войск с территории СВО.

"Становятся сильнее". Политик из США рассказал о катастрофе из-за России.

Фото и видео: YouTube / Robert F. Kennedy Jr.