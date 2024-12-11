Кеннеди-младший оценил угрозу от зависимости США от КНР в медицине

Кандидат на должность министра по здравоохранению в США высказался об угрозе для нации.

Кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал зависимость американской системы здравоохранения от китайской "кризисом" и "угрозой национальной безопасности". Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления перед сенаторами в рамках слушаний. Чиновник полагает, что решение данной проблемы станет приоритетом для администрации президента-республиканца Дональда Трампа. В частности, речь идет о том, чтобы на территорию США вернулись профильные производственные мощности.

Производство жизненно важных лекарств и их поставки оказались в зависимости от Китая, что привело к кризису в нашей стране. В случае пандемии, войны или любого конфликта Китай сможет использовать эту зависимость как инструмент давления. Роберт Кеннеди-младший, политик США

Кеннеди-младший заявил, что принял бы предложение возглавить ЦРУ.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

