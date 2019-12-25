Каждый десятый пожилой иммигрант из Южной Азии в Канаде страдает гипотиреозом

Научное исследование выявило некоторые новые потенциальные факторы риска и профилактики гипотиреоза.

Новое исследование, опубликованное на этой неделе в "Архивах геронтологии и гериатрии", показало, что у 10% иммигрантов из Южной Азии в возрасте 45 лет и старше в Канаде был гипотиреоз. После учёта широкого спектра социально-демографических характеристик и поведения, связанного со здоровьем, у иммигрантов из Южной Азии вероятность развития гипотиреоза была на 77% выше, чем у тех, кто родился в Канаде. Профессор факультета социальной работы Factor-Inwentash (FIFSW) и директор Института жизненного цикла и старения при Университете Торонто Эсме Фуллер-Томсон заметил, что предыдущие исследования выявили более низкие показатели обследования щитовидной железы у иммигрантов в Канаде, эти результаты подчёркивают необходимость более тщательного обследования иммигрантов из Южной Азии.

Насколько нам известно, это первое исследование, выявившее значительно более высокую вероятность гипотиреоза у иммигрантов южноазиатского происхождения. Эсме Фуллер-Томсон, старший автор исследования

Если гипотиреоз не лечить, он может привести к таким неблагоприятным последствиям для здоровья, как анемия, гипертония, гиперхолестеринемия и неврологические нарушения. Студент-медик из Университета Альберты, первый автор исследования ЧжиДи Дэн говорит о том, что важной областью для будущих исследований является возможность того, что непропорционально высокий уровень гипотиреоза среди иммигрантов из Южной Азии может быть связан с эндемическим дефицитом йода в странах их происхождения. Он пояснил, что дефицит йода, как известно, способствует развитию гипотиреоза. К сожалению, в опросе, использованном в текущем исследовании, не было информации об уровне йода в организме участников, поэтому эту гипотезу нельзя было проверить. Помимо статуса иммигранта, исследование выявило ещё один важный фактор, связанный с гипотиреозом, — диету.

Мы обнаружили, что у тех, кто потреблял меньше жиров в пищу, или у тех, кто потреблял больше омега-3 жирных кислот, фруктов, овощей, бобовых и орехов, вероятность развития гипотиреоза была значительно ниже. Карен М. Дэвисон, соавтор исследования

Эпидемиолог в области питания Карен М. Дэвисон добавила, что эти результаты проливают свет на потенциальную пользу нефармакологических мер, основанных на правильном питании, для профилактики или лечения гипотиреоза, хотя необходимы дополнительные исследования. Увеличение возраста также было выявлено как фактор, повышающий вероятность развития гипотиреоза. Аспирантка факультета FIFSW Университета Торонто Энди Макнил добавляет, что аутоиммунный тиреоидит является распространённой причиной гипотиреоза у пожилых людей и может быть причиной такой высокой распространённости.э

У людей старше 75 лет распространённость гипотиреоза в два раза выше, чем у людей в возрасте 45–55 лет. Энди Макнил, соавтор исследования

Это исследование было основано на Канадском лонгитюдном исследовании старения и включало анализ выборки из 26 036 канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, из которых у 1953 человек был гипотиреоз. Хотя раннее выявление и лечение гипотиреоза важны для минимизации предотвратимых последствий для здоровья, симптомы гипотиреоза, такие как усталость, набор веса и депрессия, неспецифичны, и поэтому бывает трудно диагностировать это заболевание без анализов крови, особенно у пожилых людей. Авторы статьи объяснили, что их исследование выявило некоторые новые потенциальные факторы риска и профилактики гипотиреоза, открывая возможности для будущих исследований

Мы надеемся, что результаты этого исследования будут способствовать более широкому скринингу заболеваний щитовидной железы среди пожилых людей, особенно среди представителей южноазиатских народов. Эсме Фуллер-Томсон, старший автор исследования

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