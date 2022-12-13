Казахстан ратифицировал договор об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС

Парламентарии приняли закон еще 26 апреля.

Депутаты сената Казахстана (верхней палаты парламента) на пленарном заседании в четверг 18 мая одобрили документ о ратификации международного соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами спикер. Он напомнил, что закон был одобрен политиками еще 26 апреля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Напомним, что ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщала прессе о том, что целью законопроекта является облегчение для граждан и компаний доступа к кредитным продуктам на всей территории ЕАЭС. Документ также дает возможность банковским организациям обладать доступным и объективным инструментарием для справедливой оценки кредитного риска потенциальных заемщиков. Пользователи (граждане стран и частные предприятия) получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на территории евразийской "пятерки". По мнению национальных правительств, такие постановления дадут дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования. Известно, что резиденты стран-участниц ЕАЭС смогут получать кредитный отчет, находясь в другой стране альянса.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье