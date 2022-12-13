Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан

Алмасадам Саткалиев рассказал о сотрудничестве с Россией и КНР.

Казахстанские власти обсуждают вопрос транзита российского природного газа через свою территорию в Узбекистан. Соответствующее заявление сделал перед журналистами местный министр по энергетике Алмасадам Саткалиев. Чиновник рассказал о том, что в настоящее время на этапе обсуждения находится вопрос создания трубопровода из России в Китай, который будет проходить через северные территории Казахстана. Стороны предварительно уже определили этот маршрут.

В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Переговоры идут в достаточно конструктивном ключе. По итогам мы, безусловно, проинформируем. Алмасадам Саткалиев, глава Минэнерго Казахстана

Напомним, что в апреле 2023 года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил о том, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Радио