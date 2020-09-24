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Казахстан отменил смертную казнь

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Касым-Жомарт Токаев рассказал о присоединении к международному договору в рамках ГА ООН.

Казахстан отменил смертную казнь. Страна присоединилась к международному протоколу об отмене данного вида наказания. Об этом рассказали местные журналисты. Ранее постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал соответствующий документ. Это произошло в штаб-квартире организации. Известно, что Казахстан согласился с условиями Второго факультативного протокола к пакту о гражданских и политических правах.

Решение о присоединении к соглашению было объявлено в рамках выступления Касым-Жомарта Токаева в рамках высокой недели на Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Казахстана подчеркнул, что привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Напомним, что о намерениях Казахстана отменить смертную казнь стало известно в декабре 2019 года. Тогда президент страны заявил, что настало время для того, чтобы правозащитники активно начали поднимать данную проблему в обществе.

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: генеральная ассамблея, казахстан, оон, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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