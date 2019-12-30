Каток на Новой Голландии закроется после 15 марта

Лёд на катке не тает даже при температуре +10 градусов.

Каток на острове Новая Голландия будет работать до 15 марта. После этого он будет закрыт. У петербуржцев остается последняя возможность насладиться зимним развлечением в ближайшие выходные.

Каток на острове открыли 16 ноября. Ледовая площадка способна вместить 250 человек, лёд не тает даже при температуре +10 градусов.

Для комфортного времяпрепровождения вокруг катка оборудована крытая галерея с обогревателями, скамейками и камерами хранения.

На новогодних праздниках "Новую Голландию" посетили более 250 тысяч человек.

Фото: пресс-служба "Новой Голландии"