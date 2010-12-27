В Новой Голландии 16 ноября откроется каток

Каток может работать даже при +10 градусах.

В Новой Голландии 16 ноября в четвёртый раз откроется каток. Ледовое поле площадью 2000 м² по-прежнему будет расположено на месте газона перед сценой. Об этом сообщила пресс-служба "Новой Голландии".

На сцене и перед ней заработает обогреваемая зона отдыха со столами и стульями, попасть в которую можно будет прямо с катка, не снимая коньков. Здесь будут печь трдельники (традиционную чешскую выпечку из сдобного теста с начинками), голландские стропвафли с карамелью и готовить согревающие напитки. Согреться горячим чаем или кофе можно и до начала сеанса, пока лед готовят к следующему потому посетителей. Каток может работать даже при +10 градусах.

Переобуться в коньки можно будет в расположенной вокруг ледового поля крытой галерее с обогревателями и скамейками, а вещи сдать в камеру хранения. Перерывы между сеансами составляет один час.

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Фото: пресс-служба "Новой Голландии"