Новый глава страны вступит в должность 28 июля.

Педро Кастильо победил во втором туре президентских выборов в Перу. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на заявление местного ЦИК (ONPE). В Twitter-аккаунте чиновники напомнили что кандидат представляет леворадикальную партию "Свободное Перу". на данный момент эксперты подсчитали уже 100 процентов голосов избирателей.

Кастильо удалось заручиться поддержкой 50,125% избирателей. Его оппонентка Кейко Фухимори, представляющая ультраправые "Народные силы" получила только 49,875% голосов. Разрыв в голосах составил немногим более 44 тысяч голосов. Еще около одного миллиона бюллетеней ЦИК признал недействительными. Не посетили избирательные пункты около 6,4 миллиона граждан.

Напомним, что с момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Члены леворадикальной партии требовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех бюллетеней. Теперь новый президент должен вступить в должность 28 июля. Он избран на пять лет.

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Видео: YouTube / CNN Brasil