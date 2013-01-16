Бывший вице-президент рассказал о роли в распаде СССР близкого к Ельцину иностранца

Этот иностранец предложил Борису Ельцину убрать с Александра Руцкого с его должности.

Человек с иностранным акцентом в свое время давал советы по поводу назначений на высшие государственные посты Борису Ельцину незадолго до распада СССР. Об этом в интервью "Ленте" рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

Бывший чиновник вспомнил, что он был свидетелей неприятного разговора.

И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента". Александр Руцкой, бывший вице-президент России

По его словам Ельцин обещал подумать над этим. Этот инцидент произошел через полторы недели после выступления ГКЧП. Чуть позже было подписано соглашение о роспуске Советского Союза.

Руцкой описал таинственного советника: высокого роста, с иностранным акцентом и солидным видом, "под стать Ельцину". Больше этого человека вице-премьер не видел.

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