Касаткина завершила сезон поражением в полуфинале турнира WTA Elite Trophy

Россиянка уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Российская представительница Дарья Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA Elite Trophy, организованного в китайском городе Чжухае. Общий призовой фонд международного состязания в 2023 году превышает 2,4 миллиона долларов. В полуфинале соревнований 26-летняя россиянка уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Матч завершился с результатом 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. В финальном этапе иностранка встретится с победительницей матча между китаянками Чжу Линь и Чжэн Цинвень.

Напомним, что турнир проходит впервые с 2019 года. После этого соревнования не проводились в связи с пандемией коронавирусной инфекции и из-за ситуации, произошедшей с теннисисткой Пэн Шуай. В 2019 году лидерство получила Арина Соболенко из Белоруссии. В WTA Elite Trophy, малом итоговом турнире, принимают участие 12 лучших спортсменок мира, которые не отобрались на итоговый турнир WTA.

Касаткина вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA.

Фото и видео: YouTube / Mahin 728