Касаткина вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA

Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4.

Российская представительница Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магду Линетт в матче группового этапа малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy. Международные соревнования проходят на площадке китайского города Чжухае. Матч завершился с результатом 6:3, 6:4. Победа над оппоненткой гарантировала россиянке выход в полуфинал турнира. Следующая соперница за титул будет определена позже.

Напомним, что Дарье Касаткиной сейчас 26 лет. Спортсменка занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету записано шесть титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В китайском состязании принимают участие 12 теннисисток и шесть пар спортсменок, не отобравшихся ранее на Итоговый турнир WTA.

Медведев вышел в полуфинал US Open.

Фото и видео: WTA