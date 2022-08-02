Касаткина обыграла победительницу Уимблдона Рыбакину в первом круге турнира в Сан-Хосе

Россиянка обошла на корте в США казахскую соперницу.

Российская представительница Дарья Касаткина обыграла победительницу Уимблдона, спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину в первом круге международного теннисного турнира, проводимого в американском городе Сан-Хосе. Мероприятие организовано под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча на корте завершилась с результатом 1:6, 6:2, 6:0. Во втором круге россиянка выступит против американской оппонентки Тейлор Таунсенд. Напомним, что Дарье Касаткиной сейчас 25 лет. Девушка занимает 12-е место в рейтинге WTA. Это самая высокая позиция среди российский теннисисток. На счету спортсменки записано четыре победы на турнирах под эгидой WTA. На турнирах серии Большого шлема Касаткина смогла добиться лучшего результата в рамках Открытого чемпионата Франции в 2022 году. Там она вышла в полуфинал состязания.

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Фото и видео: WTA

