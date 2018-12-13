Картину Моне "Стога" продали на аукционе за рекордные 110,7 млн долларов

Эта работа побила рекорд предыдущей из той же серии "Стог сена".

Картина французского импрессиониста Клода Моне "Стога" ушла с молотка за рекордные 110,7 млн долларов. Шедевр продали во вторник в Нью-Йорке на аукционе Sotheby"s. Об этом сообщает аукционный дом.

Эта продажа побила предыдущий рекорд. Прошлая работа Моне из той же серии "Стог сена" была продана на аукционе Christie"s в ноябре 2016 года за 81,4 млн долларов. До этого времени рекордной была цена в 80, 4 млн долларов за другую картину художника.

Напомним, Клод Моне написал серию картин после покупки дома в Живерни. Всего художник создал около 30 шедевров на тему "Стог сена".

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Фото: Twitter / Sotheby"s, Instagram / sothebys