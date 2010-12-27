Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии

На компанию подали в суд Бруклина.

Кардиолог из Университета Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии. Он утверждает, что компания использует метод обнаружения нерегулярного ритма сердца, который он запатентовал. Свое изобретение он считает новаторским в обнаружении фибрилляции предсердий. Об этом специалист рассказал Bloomberg.

Доктор Джозеф Визел собирается получить денежную компенсацию. Известно, что мужчина подал иск против технологической корпорации в федеральный суд Бруклина. Речь идет об использовании датчика на обратной стороне часов, который следит за сердцебиением пользователя. Устройство следит за "нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах". Ранее эксперт связывался с Apple и предоставлял компании детальную информацию о своем патенте. Это произошло еще в 2017 году.

Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска прокомментировал американец

Сейчас истец обвиняет Apple в нарушении авторских прав и хочет добиться запрета на использование его открытий без разрешения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия.

Фото: Pixabay.com

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