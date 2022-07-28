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Карацев проиграл во втором круге турнира в Кицбюэле

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В следующий этап Открытого чемпионата Австрии прошел серб Лайович.

Российский спортсмен Аслан Карацев проиграл во втором круге международного теннисного грунтового турнира, проходящего в рамках Открытого чемпионата Австрии в городе Кицбюэле. На корте он не смог одолеть противника из Сербии Душана Лайовича. Матч завершился с результатом 7:5, 6:3. Напомним, что общий призовой фонд мероприятия превысил в 2022 году 580 тысяч евро. Следующим соперником серба в борьбе за титул станет австрийский спортсмен по имени Филип Мисолич.

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Фото и видео: YouTube / Gokulnath R

Теги: австрия, аслан карацев, кицбюэль, открытый чемпионат австрии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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