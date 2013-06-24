Карацев победил девятую ракетку мира Шварцмана на турнире серии "Мастерс" в Мадриде

Россиянин сыграет против казаха Александра Бублика.

Российский спортсмен Аслан Карацев победил девятую ракетку мира Диего Шварцмана на турнире серии "Мастерс" в Мадриде. Соревнования проводятся в рамках мероприятия, организованного ассоциацией теннисистов-профессионалов. На данный момент Карацев 27-ю строчку мирового рейтинга. Он является обладателем одного титула АТР.

Игра завершилась с результатом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 27-летнего россиянина. В следующий раз спортсмен выйдет на корт против представителя Казахстана Александра Бублика, который в свою очередь одолел в противостоянии канадца Дениса Шаповалова.

Напомним, что "Мастерс" в Мадриде относится к категории ATP 1000. Престижнее этого турнира является только серия Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования завершатся 9 мая. Общий призовой фонд составляет 2,6 млн евро.

Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open.

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