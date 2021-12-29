Кандидат в президенты Франции Пекресс призвала РФ к миру на русском языке

Она призвала россиян "вместе строить мир в Европе".

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс обратилась к РФ на русском языке. В эфире телевизионного канала France 2 политик призвала россиян к строительству мирного будущего совместно со странами Европы.

По мнению Пекресс, военные действия на территории Украины, в предпосылках к которым в последние месяцы обвиняют Москву, были бы большой ошибкой.

Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. Валери Пекресс, французский политик

Далее она перевела сказанное ей на французский язык и продолжила, добавив, что с Москвой "необходимо вести диалог", а Европе при этом общении следует придерживаться консолидированной позиции.

Ранее сенатор Пушков рассказал, как США "вешают лапшу" про россиян.

Видео: Twitter/vpecresse