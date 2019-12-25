Кандидат от "Единой России" Кукушкина отказалась от участия в выборах в ЗакС

Алена Кукушкина баллотировалась в городской парламент по округу №3.

Территориальная избирательная комиссия №18 Петроградского района аннулировала выдвижение кандидата от партии "Единая Россия" Алены Кукушкиной в Законодательное собрание Петербурга. Решение было принято на заседании комиссии 27 августа.

Как рассказали в ТИК, Кукушкина написала заявление о снятии с выборов. Однако причина такого поступка неизвестна.

Также по округу №3 в качестве самовыдвиженки выдвигается и дочь председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова – Марина Лыбанева.

Ранее Piter.TV рассказал о самых громких избирательных кампаниях самовыдвиженцев на выборы в ЗакС в этом году.

Фото: Piter.tv