Кандидат на пост директора ЦРУ: чиновники делились гостайнами в Конгрессе

Джон Рэтклифф объяснил проблему, с которой сталкиваются чиновники в США из-за докладов конгрессменам.

В настоящее время США сталкиваются с самой сложной обстановкой в сфере безопасности. Соответствующее заявление бывший директор американской национальной разведки, кандидат на должность руководителя американского Центрального разведывательного управления при президенте Дональде Трампе Джон Рэтклифф сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами специального комитета по разведке в Сенате Конгресса США. Гость указал законодателям, что представители разных администраций США высокого ранга делились секретной информацией во время публичных слушаний в Конгрессе.

Проблема заключается в том, что вас ставят перед необходимостью дать ответ, и иногда вы можете случайно предоставить засекреченную информацию, потому что не помните, на каком уровне она находится или засекречена ли она вообще. В этом и заключается опасность, и такое случалось. Джон Рэтклифф, экс-глава нацразведки США

Эксперт заметил, что США сталкиваются с "самой сложной обстановкой в сфере безопасности". В числе глобальных вызовов для Вашингтона Джон Рэтклифф перечислил проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, Китай, Иран, Северную Корею, а также ситуацию на американо-мексиканской государственной границе. Дополнительно экс-чиновник напомнил о росте координации действий между странами-конкурентами Америки. Кандидат пообещал проводить тщательный, объективный анализ всех источников, а также ни когда не позволять политическим или личным предубеждениям туманить рассудок или "заразить наш продукт".

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Фото и видео: YouTube / 11Alive