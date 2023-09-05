Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Карл Нехаммер оценил зависимость европейской страны от энергоресурсов Москвы.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью местному телеканалу ORF заявил о том, что закупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока что этого невозможно избежать. Чиновник пояснил, что с прошлого год Вена занимается ослаблением зависимости от РФ в вопросе энергетических поставок. Гость эфира добавил, что в текущий момент республика работает над расширением поставок, которые идут через территорию Германии, Италии. Такие меры позволяют использовать новые источники энергоресурсов.

Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Эксперт напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV сохраняются действующие контракты с "Газпромом" на поставку газа. Документы включают в себя период до 2040 года, а их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы Вене слишком дорого. Кирл Нехаммер добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".

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Фото и видео: ORF