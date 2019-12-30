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Канадский "робот-монстр" попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Экзоскелет обладает высотой в 3,96 метра.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что канадский "робот-монстр" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте справочника.

Известно, что "робота-монстра" создал житель Ванкувера Джонатан Типпет. Машина обладает впечатляющими габаритами.  Длина устройства Prosthesis составляет 5,1 м, его ширина - 5,5 м, а высота 3,96 метра. Типпет собрал её с помощью хромированных стальных труб.

Известно, что железная конструкция весит 1,5 тонн.

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Теги: канада, книга рекордов гиннеса, мировые новости, общество, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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