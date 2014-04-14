Канада планирует вернуть Германии турбину для "Северного потока"

В правительство Германии поступил "позитивный сигнал" из Оттавы.

Власти Канады вернут турбину Siemens для газопровода "Северный поток" Германии. Об этом сообщили в Reuters.

По данным агентства в правительство Германии поступил "позитивный сигнал" из Оттавы. Планируется, что сначала турбину передадут Германии, а затем ее получит "Газпром". Таким образом, Канада не сможет нарушить введенные против РФ санкции.

Напомним, что глава регулятора ФРГ допустил, что счета за газ для потребителей могут вырасти в три раза. Клаус Мюллер из немецкого регулятора (Федерального сетевого агентства) объяснил сокращение поставок газа из РФ в Германию. Он предостерег граждан страны, что они могут столкнуться с ростом цен на услуги энергопотребления.

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Фото: nord-stream.com