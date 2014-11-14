Мюллер допустил трехкратное увеличение цен на газ для потребителей

Глава ФСА Германии оценил намерение местных компаний переложить бремя роста цен на потребителей.

Глава регулятора ФРГ допустил, что счета за газ для потребителей могут вырасти в три раза. Клаус Мюллер из немецкого регулятора (Федерального сетевого агентства) объяснил сокращение поставок газа из РФ в Германию. Он предостерег граждан страны, что они могут столкнуться с ростом цен на услуги энергопотребления.

Когда вы делаете прогноз, это во многом зависит от того, как вы отапливаете, как построено ваше здание. Однако прежний счет за газ может вырасти в три раза. Клаус Мюллер, глава ФСА

Эксперт подчеркнул, что с момента сокращения поставок российского газа на прошлой неделе уровень стоимости на энергоносители вновь вырос на 50%. Клаус Мюллер добавил, что в текущий момент многие импортеры газа говорят о том, что хотели бы переложить бремя подорожания на конечных пользователей. Специалист призывает Берлин активировать механизм корректировки цен, разрешенный на втором этапе немецкого плана по реагированию на напряженную энергетическую ситуацию. Мюллер напомнил о том, что с 11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток", в связи с чем газ в трубопроводе будет полностью остановлен.

Глава регулятора ФРГ не исключил прекращения поставок газа из России по "Северному потоку".

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten