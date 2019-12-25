Избирательные участки открылись в 08:00 17-го сентября.

В Петербурге на 95% избирательных участков установлены камеры видеонаблюдения. Об этом 17 сентября рассказала председатель избирательной комиссии Петербурга Наталья Чечина. По ее словам, камеры отсутствует на тех участках, на которых голосуют военнослужащие.

Тем временем в Петербурге проходит голосование. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов в Госдуму и городской парламент. Голосование за кандидатов в депутаты ЗакСа проходит только по месту регистрации. За кандидатов в Госдуму можно будет проголосовать, если вы подали заявление до 14 сентября о приписке к участку по месту нахождения. Избирательные участки открылись в 08:00 17-го сентября. Голосование завершится в 20:00 19-го сентября.

Ранее губернатор Северной столицы призвал петербуржцев принять участие в выборах.

Фото: Piter.tv