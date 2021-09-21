Камеры сняли момент выхода напавшего на вуз в Перми из дома

Тимур Бекмансуров ехал в лифте с сумкой, в котором находилось оружие.

Камеры видеонаблюдения сняли момент выхода напавшего на вуз в Перми из дома. На запись попал момент выхода 18-летнего подозреваемого в расстреле студентов и преподавателей местного государственного университета Тимура Бекмансурова. Молодой человек покинул квартиру на Новосибирской улице вместе с крупной сумкой. В ней находился охотничий карабин. После этого он вместе с соседями спустился на лифте до первого этапа, покинул подъезд и сел в такси. Примерно через час после этого произошла трагедия со стрельбой.

Напомним, что утром 2 сентября студент напал с оружием на людей в университете. Погибли не менее шести человек в возрасте от 18 до 66 лет. Еще 24 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Сейчас 19 пациентов госпитализированы с огнестрельными ранениями. Из них семеро будут доставлены на лечение в Москву.

Фотог и видео: Telegram / 112