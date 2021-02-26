Должность получила Дженнифер Грэнхолм.

Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге министра энергетики. Мероприятие транслировалось национальными телеканалами. Ранее кандидатуру Дженнифер Грэнхолм утвердил Сенат Конгресса.

О новом министре известно, что она родилась в канадском Ванкувере. Затем вместе с семьей она переехала в американский штат Калифорния. Чиновница имеет ирландские, норвежские и шведские корни. С 21 года Грэнхолм является гражданкой США.

Напомним, что в 2020 году чиновница стала губернатором Мичигана, а в 2006 году была переизбрана в должности. Пост главы региона она занимала до 2011 года. Она отличилась тем, что увеличила расходы на образование и привлекла дополнительные средства для создания рабочих мест в сфере альтернативной энергетики. Также Грэнхлом приняла закон о двухлетнем бесплатном образовании для тех, кто потерял рабочее место.

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