Камала Харрис вакцинировалась вместе с мужем в Белом доме.

Вице-президент США получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Журналисты Белого дома вели трансляцию мероприятия на официальном сайте администрации Джо Байдена. Известно, что кроме Камалы Харрис вторую дозу препарата получил ее супруг Дуглас Эмхофф. За процессом следили эксперты из Национального института здравоохранения.

Это было действительно не больно...Работа, которая проводится, укрепит общественное здравоохранение...Я призываю всех сделать прививку. Это совсем не больно и сохранит вам жизнь Камалла Харрис, вице-президент США

Харрис отметила, что Вашингтон должен гарантировать гражданам страны, что каждый может получить вакцину от коронавируса. Сейчас в планах администрации Байдена достичь 100 мл прививок среди населения за 100 дней. Ранее президент США выразил надежду, что к весне каждый житель Америки получит возможность сделать прививку от COVID-19. Он заметил, что в этом случае к лету страна будет "на пути к выработке коллективного иммунитета".

Харрис вступила в должность вице-президента США.

Видео: The White House