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Харрис вступила в должность вице-президента США

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Она принесла присягу на ступенях Капитолия.

Камала Харрис официально вступила в должность 49-го вице-президента США.

Торжевственная церемония инаугурации президента США Джо Байдена прошла на ступенях Капитолия. Харрис принесла присягу на верность конституции и стране, которые обещала защитить от всех внешних или внутренних врагов.

После нее присягу произнес вступивший в должность президента Джо Байден.

Ранее Байден заявил о победе демократии в день инаугурации.

Видео: Washington Post

Теги: вице-президент сша, инаугурация президента, камала харрис
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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