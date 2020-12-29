Харрис вступила в должность вице-президента США

Она принесла присягу на ступенях Капитолия.

Камала Харрис официально вступила в должность 49-го вице-президента США.

Торжевственная церемония инаугурации президента США Джо Байдена прошла на ступенях Капитолия. Харрис принесла присягу на верность конституции и стране, которые обещала защитить от всех внешних или внутренних врагов.

После нее присягу произнес вступивший в должность президента Джо Байден.

Ранее Байден заявил о победе демократии в день инаугурации.

Видео: Washington Post