Харрис вступила в должность вице-президента США

Камала Харрис официально вступила в должность 49-го вице-президента США.
Торжевственная церемония инаугурации президента США Джо Байдена прошла на ступенях Капитолия. Харрис принесла присягу на верность конституции и стране, которые обещала защитить от всех внешних или внутренних врагов.
После нее присягу произнес вступивший в должность президента Джо Байден.
Ранее Байден заявил о победе демократии в день инаугурации.
Видео: Washington Post
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