Защита изучает текст приговора, чтобы определиться с апелляцией.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви оценил условный срок по делу о растрате как почти победу. Мужчину признали виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Накануне Мещанский районный суд Москвы вынес вердикт бизнесмену об условном наказании на 5,5 лет. Сторона защиты заявила, что примет решение об обжаловании после внимательного изучения текста приговора.

Получение условного срока по такой категории дел - это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора. Майкл Калви, основатель Baring Vostok

Калви полагает, что у уголовного дела, расследуемого против него, нет материального ущерба, преступного состава и даже потерпевших. Он заметил, что его обвинили в преступлении, которого никогда не было. В официальном заявлении компании Baring Vostok объявлено, что они продолжают поддерживать коллег.

Напомним, что все фигуранты дела получили условные сроки. Партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян - по 4,5 года каждый, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин - 5 лет, экс-управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов и глава компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров - по 4 года, бывший директор банка "Восточный" Александр Кордичев - 3,5 года. Также суд сохранил избранную подозреваемым ранее меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Прокурор запросил шесть лет условно для Майкла Калви.