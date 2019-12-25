Суд признал Калви виновным в растрате в банке "Восточный"

Прокурор запросил для него шесть лет условного срока.

Мещанский суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке "Восточном". Об этом пишет РБК.

Судья установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Мера наказания для обвиняемых будет объявлена позднее. Гособвинитель запросил приговорить Калви и его соратников к шести и пяти годам условного срока соответственно. Адвокат настаивает на оправдании подзащитных. Подсудимые вину не признают.

Напомним, уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok было возбуждено в 2019 году. По данным Следственного комитета России, они причинили ущерб "Восточному", уговорив его руководство принять в качестве погашения кредита акции собственной компании. Следствие утверждает, что реальная стоимость этих ценных бумаг в разы меньше размера задолженности в 2,5 миллиарда рублей.

Ранее Южный окружной военный суд отложил до 16 августа рассмотрение по существу дела в отношении экс-руководителя управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с бизнесменом Владимиром Зубковым по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова.

Фото: скриншот Youtube / Бизнес-секреты