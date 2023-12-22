Калинская пробилась в третий круг Australian Open

Россиянка обыграла нидерландку Аранчу Рус.

Российская представительница Анна Калинская вышла в третий раунд проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема за 2024 год. В матче второго круга международного соревнования 25-летняя девушка обыграла 45-ю ракетку мира Аранчу Рус из Нидерландов. Встреча на корте завершилась с результатом 6:1, 7:5. Соперницы сражались друг против друга 1 час 22 минуты.

Напомним, что россиянка располагается на 75-е месте в профессиональном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Анна Калинская впервые в своей карьере вышла в третий круг на турнире Большого шлема. На данной стадии она выступит против победительницы матча, проведенного между россиянкой Дарьей Касаткиной (под 14-й номером посева) и американкой Слоан Стивенс.

Рублев вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: Australian Open TV