Как выглядят стены Петропавловской крепости: взгляд Piter.TV

Одна из главных достопримечательностей Петербурга привлекла внимание общественности после публикации блогера о некачественной реставрации.

Петербуржцы обеспокоены состоянием Петропавловской крепости. После публикации Ильи Варламова реставрация крепости привлекла внимание общественности.

Выяснилось, что гранитом облицован только Невский полигон, а периметр выполнен "под гранит" и "под кирпич". Сейчас внешний вид крепости оставляет желать лучшего: "кирпичи" облетели, стены потрескались.

КГИОП объяснил, что крепость не защищена от осадков и поэтому требует частого ремонта. В последний раз крепость реставрировали с 2005 по 2007 год, гарантия реставрации штукатурки – до 5 лет.

Фото и видео: Piter.TV