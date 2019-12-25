Эксперт рассказал, как не ошибиться при выборе арбуза

Сезон продажи бахчевых культур стартует с 1 августа.

В период с 1 августа по 15 октября в Северной столице откроется сезон по продаже бахчевых культур.В преддверии сезона доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Азрет Улимбашев рассказал изданию aif.spb.ru, как выбрать качественный арбуз.

По словам эксперта традиционные методы выбора, такие как постукивание по ягоде, а также наличие желтых пятен или сухого хвостика могут подвести. В некоторых случаях они говорят о переспелости плода и нарушении системы хранения. Также специалист не рекомендует брать уже нарезанный арбуз, поскольку в него могут попасть бактерии.

Кусочки плода долгое время лежат на столах под солнцем, пока машины и люди ходят рядом. Из-за движения поднимается пыль, и различные микроорганизмы попадают на поверхность товара. Азрет Улимбашев, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук

В идеале Улимбашев советует приобрести арбуз в небольших киосках, работающих ежегодно. По его словам, такие точки заинтересованы, чтобы "клиент возвращался", и стараются закупать только качественную продукцию.

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