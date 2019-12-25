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Россельхознадзор выявил партию заражённых бананов в морском порту Петербурга
Сегодня, 8:37
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Россельхознадзор выявил партию заражённых бананов в морском порту Петербурга

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В груза из Эквадора находилась многоядная муха-горбатка.

Представители Россельхознадзора обнаружили в морском порту Северной столицы партию бананов из Эквадора с заражением мухой-горбаткой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Груз весом 93,6 т был доставлен в Петербург в июле. Насекомое удалось выявить по морфологическим признакам и в результате проведённого лабораторного исследования. В отношении партии были приняты надлежащие меры согласно законодательству ЕАЭС.

Отмечается, что похожие случаи с эквадорскими бананами происходили также  в марте и апреле 2022 года. Общий вечер груза составил 236,6 т.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники не пропустили в Петербург 6 т формы военнослужащих стран НАТО.

Фото: Pixabay

Теги: бананы, морской порт санкт-петербурга, россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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