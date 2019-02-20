Таможенники не пропустили в Петербург 6 т формы военнослужащих стран НАТО

Одежда и сумки, уже побывавшие в употреблении, прибыли из Нидерландов.

Сотрудники Василеостровского таможенного поста выявили партию одежды с признаками товаров военного назначения.Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Судя по предоставленным с грузом документам, форма и сумки образца НАТО прибыли из Нидерландов. В общей сложности было обнаружено 6 т предметов амуниции стран Европы и США, часть из которых побывали в употреблении. Как удалось установить, под декларацией с пометкой "товары невоенного назначения" пытались провезти жилеты, защитные костюмы, верхнюю одежду, брюки, головные уборы и ремни.

Кроме того, некоторые единицы груза были вовсе не задекларированны. Таким образом, было решено отказать в выпуске товарной партии и возбудить административное дело. Сейчас специалисты проводят дополнительную проверку.

Ранее мы сообщили о том, что на Шушарском таможенному посту предотвращен вывоз более 400 кубометров берёзового шпона.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни