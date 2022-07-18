На Шушарском таможенному посту предотвращен вывоз более 400 кубометров берёзового шпона

Березовый шпон входит в перечень товаров, в отношении которых Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 №313 введен временный запрет на вывоз в недружественные для РФ иностранные государства.

Санкт-Петербургская таможня предотвратила вывоз более 400 кубометров лесоматериалов. Десять контейнеров с березовым шпоном не прошли таможенный контроль на Шушарском таможенному посту. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Участник внешнеэкономической деятельности подал две экспортные декларации на товары "листы для облицовки фанеры (березовый шпон)" стоимостью более 6 миллионов рублей для вывоза из РФ железнодорожным транспортом. В декларации на товары страной назначения была указана Китайская Народная Республика. В соответствии с контрактом, торгующей стороной выступила организация из Сингапура.

Березовый шпон входит в перечень товаров, в отношении которых Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 №313 введен временный запрет на вывоз в недружественные для РФ иностранные государства. В связи с тем, что Сингапур входит в перечень недружественных государств, таможня в отношении отправителя товара возбудила дело об административном правонарушении.

Партия товара была арестована.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни