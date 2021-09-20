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В Петербурге с 1 августа начинают работать сезонные точки по продаже бахчевых культур
Сегодня, 9:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 1 августа начинают работать сезонные точки по продаже бахчевых культур

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Ежегодно сезон реализации бахчевых начинается 1 августа и продолжается до 15 октября.

В этом году развалы арбузов и дынь откроются более чем по 120 адресам в разных районах Петербурга. Ежегодно сезон реализации бахчевых начинается 1 августа и продолжается до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (ККИ).

Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме городских участков, точки для продажи бахчевых культур могут расположиться на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.

Список адресов, где расположатся торговые точки для продажи бахчевых (по договорам с городом):

В июне петербуржец получил три года условно за избиение собутыльника арбузом.

Фото: Piter.tv

Теги: арбуз, дыня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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