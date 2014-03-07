Петербуржец получил три года условно за избиение собутыльника арбузом

Мужчина использовал овощ в качестве оружия.

Петербуржца, который ударил своего собутыльника арбузом по голове, приговорили к лишению свободы условно. По словам подсудимого, он защищал свою жену. Об этой ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Конфликт произошел в октябре 2021 года в коммуналке на улице Кропоткина. Мужчина ударил оппонента 1 раз по голове, затем потащил его в коридор квартиры. После этого драка продолжилась. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Михаил частично признал свою вину. По его словам, он проснулся от криков жены и увидел, что знакомый бьет ее. Мужчина бросился на помощь. Подсудимый отметил, что арбуз был куплен по акции.

Петроградский районный суд приговорил Михаила к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Фото: Piter.tv