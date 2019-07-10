Мать Габунии не ожидала, что ее сына так будут ругать за высказывание в адрес Путина

Джульетта Вашакмадзе является заслуженной артисткой Грузинской ССР.

Мать грузинского журналиста Георгия Габунии оказалась шокирована событиями, которые последовали после выступления ее сына с ругательствами в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили.

Мать Габунии, Джульетта Вашакмадзе, которая является заслуженной артисткой Грузинской ССР, не ожидала, что ее сына так будут ругать за это. Сама женщина с 1958 года работала телеведущей, журналисткой и режиссером.

Напомним, 7 июля во время прямого эфира грузинский журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина. В Грузии резко осудили данный поступок и попросили Москву не реагировать на провокацию.

Телеведущая Ксения Собчак также высказалась относительно данного инцидента: "Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо".

Видео: YouTube/ Georgian Broadcaster