Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Глава Чечни рассказал о том, что иностранцы стали понимать свою беспомощность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале, опубликовав новое видео с места проведения специальной военной операции РФ на Донбассе. По мнению специалиста, зарубежные бойцы все чаще задумываются о том, чтобы покинуть зону боевых действий.

Наемники редко выкладывают видео своих неудач…Оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни напомнил о том, что в начале марта 2022 года иностранные наемники хвалились видеосъемками "лихачества на бронетранспортерах", но сейчас они лишь могут констатировать собственную беспомощность. В качестве примера Рамзан Кадыров привел положение Джеймса Васкеса, который написал о больших потерях сил.

Кадыров обратился к лидерам ОДКБ из-за позиции по Украине.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

