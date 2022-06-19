Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале, опубликовав новое видео с места проведения специальной военной операции РФ на Донбассе. По мнению специалиста, зарубежные бойцы все чаще задумываются о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
Наемники редко выкладывают видео своих неудач…Оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Глава Чечни напомнил о том, что в начале марта 2022 года иностранные наемники хвалились видеосъемками "лихачества на бронетранспортерах", но сейчас они лишь могут констатировать собственную беспомощность. В качестве примера Рамзан Кадыров привел положение Джеймса Васкеса, который написал о больших потерях сил.
Кадыров обратился к лидерам ОДКБ из-за позиции по Украине.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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