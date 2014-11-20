Кадыров обратился к лидерам ОДКБ из-за позиции по Украине

Глава Чечни призвал страны противостоять "нацикам, бандеровцам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) из-за позиции по Украине. Российский чиновник раскритиковал лидеров стран-членов. Соответствующее видео опубликовано в собственном Telegram-канале политика. По мнению Кадырова, Москве нет никакой пользы от ОДКБ, но при этом Россия всем помогает этим странам. Он не понимает, почему у ОДКб нет явной позиции против "нациков, бандеровцев и фашистов", которые "убивали наших предков". По словам чиновника, сейчас в ОДКб молчат, так как боятся западного санкционного давления.

Европейские лидеры приезжают к Путину, ведут переговоры по телефону, они защищают интересы Украины, а наши ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава республики подчеркнул, что он лично находится под американскими ограничениями, но при этом не боится этих санкций. Рамзан Кадыров отметил, что Россия уже спасла Казахстан, Белоруссию, а также сыграла ключевую роль в разрешении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

