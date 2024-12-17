Кадыров сообщил об уничтожении блиндажей ВСУ на краснолиманском направлении

Глава Чечни сообщил о работ е спецназа "Ахмат" в зоне СВО.

Бойцы из чеченского спецназа "Ахмат" ликвидировали с помощью российских беспилотников блиндажи Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление сделал глава Чечни рамзан Кадыров через собственный Telegram-канал. Глава региона опубликовал пост с видеозаписью выполнения боевой задачи военнослужащими в рамках проведения специальной военной операции. Он указал на квалифицированность операторов дронов. Известно, что объекты противника были поражены вместе с живой силой.

Зона ответственности группы "Шрама" легендарного спецназа "Ахмат". Бойцы обнаружили в лесном массиве блиндажи неприятеля. На такие случаи у наших парней есть нехитрая тактика - уничтожить все точными сбросами с БПЛА. пост главы Чечни

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова